Gravina: "I campionati possono finire anche a settembre o ottobre" - Toro.it

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, annuncia che i campionati finiranno: “Chiudere la stagione per non compromettere la prossima”

Non si sa quando, ma la serie A 2019/2020 riprenderà e finirà. Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenendo ai microfoni de La Domenica Sportiva. “Chiudere la stagione sarebbe il modo migliore non solo per non compromettere la stagione 2019/2020, ma anche per evitare di compromettere in ogni modo la stagione 2020/2021” ha spiegato il massimo dirigente federale, scartando di fatto l’ipotesi che l’attuale campionato possa essere giunto al termine. Restano però diverse incognite sulle date: sia quelle riguardanti la ripresa del campionato sia, di conclusione, quelle riguardanti la fine.

Gravina: “La serie A? Ipotesi partenza il 17 maggio”

Ma a tal proposito, Gravina ha parlato anche di un’ipotesi che avrebbe dell’incredibile: terminare la serie A 2019/2020 addirittura a ottobre. “Finire i campionati a settembre od ottobre? Sì, questa è un’ipotesi” ha spiegato il presidente della Figc sempre a La Domenica Sportiva. La volontà da parte di tutte le parti è però ovviamente quella di concludere l’attuale stagione molto prima, perché ciò avvenga sarà necessario riprendere il prima possibile.

“Al momento una possibile data per ripartire potrebbe essere quella del 17 maggio, ma ci tengo a precisare che anche questa è solo un’ipotesi” ha concluso Gravina.

Serie A, anche il Ministro Spadafora favorevole alla ripartenza

Negli scorsi anche il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che dall’inizio di questa emergenza sanitaria è sempre stato molto duro con i vertici del calcio italiano per non aver autonomamente deciso per la sospensione del campionato, aveva aperto alla possibilità di una ripresa del campionato a maggio, magari con partite a porte chiuse.

“Ci sarà un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza Coronavirus per pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie” aveva dichiarato il Ministro con un post su Facebook.