L’Inter dopo la sconfitta nel derby questa sera contro il Bayern Monaco dovrà mandare un segnale a tutti, anche alla squadra di Juric

Se i granata, archiviata la vittoria casalinga conquistata contro il Lecce, possono già pensare alla partita di sabato sera contro l’Inter i nerazzurri invece, prima devono pensare alla Champions League. La squadra guidata da Simone Inzaghi questa sera affronterà a San Siro il Bayern Monaco. Una sfida dal tasso di difficoltà davvero molto elevato e per di più una partita che arriva in un periodo non del tutto positivo per i lombardi. L’Inter infatti è reduce dalla sconfitta nel derby di Milano, con i rossoneri che si sono imposti 3-2 sull’Inter. Una batosta che sicuramente per i nerazzurri brucia ancora tantissimo e proprio per questo contro il Bayern Monaco sono chiamati a una prova d’orgoglio, anche perché se l’Inter dovesse perdere anche contro la squadra tedesca poi potrebbe avere una caduta che complicherebbe il resto della stagione. Anche se sarà molto, ma molto complicato, stasera Dzeko e compagni proveranno a dare a tutti, anche al Toro, un segnale, ovvero a far passare il messaggio che la sconfitta nel derby è stato solo un incidente di percorso. Una sconfitta che durante una stagione può capitare e che non è da interpretare come l’inizio di un periodo di crisi.

Questa sera il Toro sarà davanti alla tv

Sicuramente Ivan Juric, il suo staff e i giocatori del Toro daranno un’occhiata a quello che succederà a San Siro. I granata avranno l’opportunità di studiare a tavolino i loro prossimi avversari. Con la speranza che la partita contro la squadra guidata da Julian Nagelsmann possa rappresentare per l’Inter una prova molto dispendiosa, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico, e molto probabilmente sarà così. Il Toro dunque sabato sera potrebbe approfittare di un Inter ”stanca” per dare continuità al risultato positivo ottenuto contro il Lecce e rimanere ancora nelle zone alte della classifica.