È ufficiale un ritorno in casa Lazio: dopo l’addio a Baroni, i biancocelesti hanno ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri

Dopo l’addio a Marco Baroni, annunciato neanche un paio di ore fa, adesso è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio (ha firmato un contratto biennale) come reso noto dal club. La decisione della società è arrivata in tempi rapidi, segno della volontà di costruire fin da subito le basi per la prossima stagione.

Dopo la parentesi Baroni, apprezzato per il lavoro svolto in una fase delicata del campionato, Claudio Lotito ha scelto di affidarsi nuovamente a un allenatore che conosce già l’ambiente: “Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione. Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante”. Ecco le dichiarazioni del presidente biancoceleste.

Lazio, il comunicato ufficiale su Sarri

La Lazio e Maurizio Sarri di nuovo insieme. I biancocelesti hanno ufficializzato così il ritorno a Roma dell’allenatore:

“La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra. Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza. La società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio”.