Ecco le date di calendario per la prossima edizione della Serie A, la prima giornata inizierà domenica 24 agosto 2025

Nel comunicato ufficiale della Lega Serie A sono state rivelate le date di calendario per la stagione sportiva 2025/2026. Il campionato inizierà per poi proseguire regolarmente domenica 24 agosto 2025, per la nuova stagione sono in programma 2 turni infrasettimanali, rispettivamente il 29 ottobre 2025 e il 6 giugno 2026. La Serie A si fermerà il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026 per le soste internazionali, in cui diversi calciatori potranno giocare con il proprio paese. Il termine del campionato è stato fissato per il 24 maggio 2026.

Il calendario

Inizio domenica: 24/08/2025

Turni infrasettimanali: mercoledì 29/10/2025

martedì 6/01/2026

Soste: domenica 07/09/2025 gare squadre nazionali

domenica 12/10/2025 gare squadre nazionali

domenica 16/11/2025 gare squadre nazionali

domenica 29/03/2026 gare squadre nazionali

Fine: domenica 24/05/2026