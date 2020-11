Tegola Lazio, il nuovo laboratorio conferma i 3 positivi al Covid

Il nuovo laboratorio romano scelto dalla Lazio ha confermato la positività di Strakosha, Leiva e Immobile, già fermati prima dello Zenit

Continua il caos in casa Lazio per quanto riguarda le polemiche delle ultime settimane sulla questione tamponi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, nemmeno il cambio di laboratorio di analisi ha aiutato la società di Lotito che, dopo quelli effettuati nel laboratorio di Avellino, ha sottoposto Immobile, Leiva e Strakosha, i tre giocatori finiti nell’occhio del ciclone già prima della sfida Uefa contro lo Zenit, a nuovi esami clinici presso il Campus Biomedico di Roma. Anche in questo caso, tuttavia, i tre giocatori in questione, sono risultati ancora una volta positivi.

L’esposto del presidente Cairo

A destare dubbi e perplessità come già raccontato nei giorni scorsi, sono le strane circostanze relative proprio ai test dei tre giocatori biancocelesti. Dopo essere risultati positivi per la sfida di Champions, il caos è scoppiato nelle ore precedenti la sfida contro il Torino alla quale sia Immobile che gli altri due compagni hanno poi preso parte. Salvo poi essere nuovamente dichiarati indisponibili (sempre per positività al Covid) in vista della successiva sfida di Champions. E adesso la situazione si ripete anche con i test eseguiti dal laboratorio romano mettendo in discussione anche la sfida imminente contro la Juventus.

E mentre si attende di fare chiarezza sulla situazione, a muoversi è stato anche il presidente del Torino Urbano Cairo che ha presentato un esposto alla Procura Federale con il chiaro intento di fare luce su quello che è di fatto diventato un gigantesco polverone che coinvolgerebbe direttamente anche il Torino.