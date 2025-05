Il Torino sarà ospite della squadra di Giampaolo al Via del Mare, ecco i giocatori che non prenderanno parte all’incontro

La 37a giornata di campionato si avvicina e il Torino si sta preparando per scontrarsi contro il Lecce di Giampaolo. La partita avrà luogo al Via del Mare e la squadra giallorossa dovrà scendere in campo contro gli uomini di Vanoli che non stanno vivendo un periodo pienamente di forma. In questa difficile sfida la squadra di Giampaolo si troverà ancora a fare a meno di uno dei suoi difensori principali, il francese Jean, assente da ormai due mesi per la rottura del legamento crociato.

Stesso discorso per Marchwinski, che manca in campo da gennaio sempre per il medesimo motivo. Ha proseguito, invece, nel lavoro personalizzato Gaspar, attenzionato dopo la brutta botta subita contro il Verona. Analoga situazione per Burnete.

Le assenze pesanti di Jean e Marchwinski

Non sono assenze da poco quelle che Giampaolo sta affrontando da ormai diversi mesi. Jean e Marchwinski rappresentano due pedine fondamentali nello scacchiere tattico dell’allenatore, sia per il loro contributo tecnico che per l’equilibrio che garantiscono alla squadra. La loro mancanza priva il gruppo non solo di qualità in mezzo al campo, ma anche di esperienza e dinamismo, elementi che nelle partite decisive possono fare la differenza.