Juve-Napoli e Verona-Roma: confermato lo 0-3 a tavolino - Toro.it

La Corte d’Appello Federale ha respinto i ricorsi di Napoli e Roma: confermato lo 0-3 a tavolino in favore di Juventus e Verona.

La Corte d’Appello Federale ha respinto i ricorsi del Napoli e della Roma. I partenopei, non presentandosi a Torino per la nota vicenda Covid che aveva coinvolto anche l’Asl partenopea, si sono visti confermare lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione. Anche per la Roma niente da fare: a causa dell’errore nella compilazione della lista prima della sfida contro il Verona (sul campo terminata 0-0), i giallorossi si erano visti infliggere un 3-0 a tavolino, confermato quest’oggi.