Serie A, non ci sarà quarantena di squadra: così il campionato può finire

Nessuna quarantena per tutta la squadra in caso di positività di un giocatore o membro dello staff: accolta la richiesta della Federcalcio

Eliminata la quarantena: secondo l’agenzia Ansa battuta proprio in questi minuti, il Comitato tecnico-scientifico ha accolto la richiesta della Federcalcio di eliminare la misura più drastica, quella della quarantena per tutta la squadra appunto, in caso un giocatore o un membro dello staff risultassero positivi al coronavirus. In caso di positività, infatti, ad andare in isolamento sarà esclusivamente il giocatore che risulterà positivo mentre il resto del gruppo sarà sottoposto al tampone per verificare l’esistenza di altri contagi. Una modifica sostanziale del protocollo che ha permesso al calcio di ripartire: consentirà alla squadra colpita dal caso di positività di proseguire lo stesso nel suo cammino e, soprattutto, al campionato di arrivare al termine.

Quarantena, accolta la richiesta di Gravina

Scongiurato dunque il pericolo quarantena di squadra. Il Comitato tecnico-scientifico ha di fatto accolto la richiesta della Federcalcio e del suo presidente Gravina che proprio nella giornata di ieri era tornato a parlare del rischio di incappare in un nuovo stop del campionato in caso emergessero nuovi casi di contagio.

“Oggi la curva epidemiologica ci lascia ben sperare e non lo dico solo per il calcio – aveva dichiarato Gravina: è evidente che, se dovesse continuare questo trend, chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico di allentare alcune restrizioni eliminando una quarantena che mi sembra particolarmente eccessiva, soprattutto se c’e’ l’idea di aprire agli sport amatoriali come il calcetto“.