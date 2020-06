Serie A, programma della 29^ giornata di campionato

Il programma della 29^ giornata del campionato di Serie A / Scontro salvezza tra Lecce e Sampdoria, l’Atalanta ospita il Napoli

Sarà Torino-Lazio ad aprire, questa sera alle 19:30, il 29° turno del campionato di Serie A. I granata sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Cagliari che, oltre ad aver rallentato nuovamente la corsa verso la quota salvezza, ha fatto riemergere tutte le difficoltà di questa stagione. Dall’altro lato, invece, i biancocelesti sono tornati immediatamente alla vittoria dopo lo stop imposto dall’Atalanta e devono rincorrere la Juventus, distante 4 lunghezze. Due formazioni che non possono sbagliare, un unico obiettivo: i tre punti. Alle 21:45, invece, sarà proprio la capolista Juventus a scendere in campo ospite di un Genoa reduce dal pareggio per 2-2 contro il Brescia e a caccia di risultati che la portino il più lontano possibile dalla zona retrocessione.

Serie A, riflettori accesi su Lecce-Sampdoria

Zona retrocessione che si infiammerà invece mercoledì sera (fischio d’inizio alle 21:45) quando a sfidarsi saranno Lecce e Sampdoria in uno scontro salvezza che le vede attualmente separate da 1 sola lunghezza. Un’occasione ghiottissima per i padroni di casa che, in caso di successo, abbandoneranno il terzultimo posto, proprio a discapito dei liguri, facendo un passo avanti fondamentale verso la permanenza in Serie A. Ma andiamo con ordine. Prima di concentrarsi sullo scontro diretto, alle 19:30 il Bologna avrà l’occasione di superare in classifica il Cagliari: le due formazioni sono infatti separate da un solo punto e arrivano rispettivamente dalle vittorie su Sampdoria e Torino. Stesso orario anche per l’Inter che, dopo aver superato il Parma, ospiterà in casa il Brescia.

Alle 21:45 poi, oltre allo scontro salvezza di cui abbiamo parlato, scenderanno in campo anche Fiorentina, Milan e Verona. I viola cercheranno di agguantare il Sassuolo, davanti di soli tre punti, mentre i rossoneri sono attesi dalla trasferta in casa della Spal, fanalino di coda a quota 18 punti. Infine il Verona, dopo la rimonta beffa subita da parte del Sassuolo (3-3 il punteggio finale), affronterà in casa il Parma.

La 29^ giornata: c’è Atalanta-Napoli

I brividi della 29^ giornata non sono ancora finiti. Se nelle serate di martedì e mercoledì l’attenzione sarà quasi interamente focalizzata sulla zona salvezza, giovedì 2 luglio i riflettori si accenderanno sulle zone alte della classifica. A sfidarsi alle 19:30, infatti, saranno Atalanta e Napoli. I bergamaschi sono ancora in piena lotta per un posto in Champions ma i partenopei non mollano la presa sull’Europa e i tre punti sono in quest’ottica fondamentali.

Infine, alle 21.45 scenderà in campo la Roma, tallonata proprio dai partenopei che inseguono a 3 lunghezze di distanza. I giallorossi giocheranno conoscendo già il risultato di Atalanta-Napoli e avranno così l’occasione, in caso di successo della squadra di Gattuso, di ristabilire le distanze. Tutto, ovviamente, a patto di superare l’Udinese, avversario di giornata reduce dalla sconfitta contro i bergamaschi.