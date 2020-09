Serie A 2020/2021, calendario e programma della 2^ giornata

La presentazione della 2^ giornata di campionato / Prima sfida stagionale per l’Atalanta, il Napoli affronta il Genoa: tutti i match in programma

Come capitato nella prima giornata di campionato di Serie A sarà ancora una volta il Torino a dare il via alle danze del secondo turno. Questo pomeriggio, infatti, i granata di Giampaolo, dopo la sconfitta contro la Fiorentina ospiteranno al Grande Torino l’Atalanta (fischio di inizio ore 15), alla sua prima uscita stagionale dopo il rinvio del match della scorsa settimana. Una partita nella quale i padroni di casa dovranno dare al proprio tecnico e non solo segnali importanti, cercando di cancellare anche e soprattutto il match dello scorso anno. Alle 18, invece, saranno Lazio e Sampdoria a scendere in campo. I biancocelesti, esattamente come i bergamaschi, saranno impegnati nella prima sfida stagionale in trasferta a casa del Cagliari. I doriani, invece, dopo il ko dello scorso weekend contro la Juventus, affronteranno in casa il Benevento, a caccia dei primi punti in Serie A.

Serie A, giornata di bigmatch

E nonostante il campionato si appena iniziato, la seconda giornata è già pronta a regalare ben due big-match. A partire da questa sera quando, alle 20:45, l’Inter di antonio Conte, tra le più attese di questa stagione, affronterà a San Siro la Fiorentina inaugurando così la sua stagione (anche i neroazzurri sono alla prima stagionale).

Lukaku of FC Internazionale celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.

Stessa ora ma di domenica sera, invece, per Roma-Juventus. I bianconeri hanno strappato il primo successo del loro nuovo campionato contro la Sampdoria mentre i giallorossi arrivano dalla brutta sconfitta inflittagli dal Verona. Una sfida che per la squadra di Fonseca assume già il sapore della prima rivalsa stagionale e che fa guardare già all’Europa.

La seconda giornata di campionato: gli altri match

Prima di arrivare alla sfida tra Roma e Juventus, però, i riflettori si accenderanno su altri 4 campi di Serie A. Alle 12:30, lo Spezia ospiterà il Sassuolo: i liguri affronteranno così il loro personale esordio in Serie A mentre i neroverdi andranno alla caccia della prima vittoria dopo il pareggio (1-1) con il Cagliari. Alle 15, invece, il Napoli cercherà la doppietta affrontando in casa il Genoa mentre il Verona, forte del successo sulla Roma, ospiterà l’Udinese. Infine, alle 18 toccherà al Milan. I rossoneri, dopo la vittoria interna contro il Bologna, saranno impegnati nella trasferta in casa del Crotone reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Genoa.

A chiudere il secondo turno del campionato, poi, sarà il posticipo in programma per lunedì 28 settembre alle ore 20:45 che metterà di fronte Bologna e Parma. Di seguito il calendario completo della 2^ giornata di Serie A:

Sabato 26 settembre

Torino-Atalanta ore 15:00

Cagliari-Lazio ore 18:00

Sampdoria-Benevento ore 18:00

Inter-Fiorentina ore 20:45

Domenica 27 settembre

Spezia-Sassuolo ore 12:30

Napoli-Genoa ore 15:00

Verona-Udinese ore 15:00

Crotone-Milan ore 18:00

Roma-Juventus ore 20:45

Lunedì 28 settembre

Bologna-Parma ore 20:45