Il campionato è terminato da pochissimo, ma a breve è già tempo di prepararsi per la prossima stagione: la data del sorteggio

Tra un torneo e un altro, il calcio giocato non si ferma mai. La Serie A si è conclusa ormai tre settimane fa per far spazio a Europei e Copa America, ma tra pochissimo si inizierà a pensare alla prossima stagione. In particolare, è stata resa nota la data del sorteggio del calendario completo, e con essa anche i vari requisiti che verranno seguiti per la stesura.

Il 4 luglio il sorteggio

La data scelta dalla Lega Serie A per la cerimonia che darà il via alla stagione 2024/2025 è il 4 luglio. In quella giornata i piani alti si riuniranno per rendere noti i vari incroci, e soprattutto anche tutte le date del campionato. L’inizio è fissato per il weekend del 17-18 agosto, mentre non è ancora noto quando andrà in scena l’ultima giornata in quanto sono tante le variabili da considerare. La prima pausa per le nazionali sarà tra il 7 e l’8 settembre, mentre per quanto riguarda gli infrasettimanali anche il prossimo anno ce ne dovrebbe essere solo uno, a causa della nuova super Champions League che occuperà due settimane in più rispetto al passato.