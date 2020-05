Serie A, giorni risolutivi: il calendario degli incontri sulla ripresa

Settimana decisiva per le sorti dello sport italiano. Diversi appuntamenti in programma per trovare soluzioni definitive alle questioni in sospeso

Sono giorni decisivi per la ripresa della Serie A, ancora in forte dubbio e che lascia aperti diversi scenari. Per questa settimana sono previsti diversi incontri chiarificatori su diverse questioni in sospeso, che riguardano il futuro della stagione. Il primo passo è stato fatto con il ritorno agli allenamenti individuali nei centri sportivi anche per gli atleti coinvolti in sport di squadra. Restano però altri nodi da sciogliere, con i tamponi che hanno riveltato la presenza di diversi giocatori positivi al coronavirus ed alcuni club dalle rose ancora incomplete. I prossimi giorni saranno fondamentali.

Serie A, il calendario con gli incontri della settimana

Si partirà oggi, 11 maggio: si attende il giudizio del Comitato Tecnico Sportivo per quanto riguarda il protocollo della FIGC sugli allenamenti di squadra, che dovrebbero riprendere il 18 maggio. La data verrà confermata in caso di approvazione, che porterà ad un confronto tra Conte, il Ministro Speranza e Spadafora. Domani, invece è in programma il Consiglio di Lega che discuterà della ripresa e della questione dei diritti TV, attualmente oggetto di pareri discordanti. É previsto poi il Consiglio dei Ministri che vedrà a confronto Conte, Spadafora e Speranza.

Mercoledì 13 maggio: si svolgerà l’Assemblea di Lega che affronterà nuovamente i temi dei diritti televisivi e la ripresa del calcio italiano, mentre giovedì la Giunta straordinaria del CONI si riunirà per parlare della ripresa degli sport, calcio copmpreso.