Salgono i contagi anche in Serie A: dai sei della Salernitana ai tre del Napoli, passando per Criscito e Shevchenko

Il Covid torna ad allarmare il mondo. L’aumento dei contagi e l’arrivo della nuova variante non fanno infatti presagire nulla di buono, anzi. Tra i settori colpiti non manca lo sport ed in particolare la Serie A. Il virus, che non si ferma davanti a nulla, è infatti tornato a colpire diversi calciatori, facencdo salire il numero di contagiati a dodici. Il club che ha riscontrato più contagi è la Salernitana, con sei giocatori positivi di cui però non è stata comunicata l’identità. Non è però l’unico. Anche il Napoli è a rischio: tra i partenopei, sono infatti fuori dai giochi Insigne, Fabian Ruiz e Lozano, tre giocatori importanti per Spalletti e la sua corsa scudetto.

Serie A, anche il Genoa e il Torino colpiti dal Covid

Guai in vista anche per il Genoa non solo sul fronte dei risultati. Il Grifone ha infatti riscontrato due positivi all’interno dell’organico: Domenico Criscito ed il tecnico Andriy Shevchenko, tra gli ultimi aggiunti alla lista. Non la migliore delle notizie per il club in piena zona retrocessione, che aggiunge così una difficoltà ulteriore al proprio campionato. Ultimo ma non meno importante il Torino, che è riuscito a contenere i contagi. L’unico positivo è infatti Simone Verdi, assente da tempo tra le fila granata e che sta facendo la quarantena assieme alla compagna Laura.