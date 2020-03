Serie A programma e calendario recuperi 26^ giornata 2019/2020

I recuperi del 26° turno / Rinviata la 27^ giornata, si giocano i match sospesi per l’emergenza coronavirus: Juventus-Inter domenica alle 20:45

La Serie A ai tempi del coronavirus. Dopo i decreti, i dubbi, le decisioni di Governo e Lega Calcio e la chiusura delle porte degli stadi italiani, è finalmente arrivato il momento di tornare in campo. Almeno per qualcuno. Nel weekend che sta per partire, infatti, si disputeranno le sei sfide rimandate la passata settimana proprio a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito e sta colpendo il nostro paese, sospendendo così momentaneamente il regolare svolgimento del campionato. Vediamo dunque quali sono le sfide in programma per questo inusuale weekend calcistico. Nessuna sfida il sabato, ad aprire le danze sarà il Parma che domenica 8 marzo alle 12:30 ospiterà in casa la Spal. I padroni di casa avranno la possibilità di superare il Milan in classifica, almeno in attesa del recupero dei rossoneri, mentre per gli spallini la vittoria è l’unico risultato contemplabile visto l’ultimo posto in classifica.

Serie A, i recuperi della 26^ giornata

A proposito dei rossoneri, alle 15 il Milan affronterà in un San Siro a porte rigorosamente chiuse, il Genoa. Per i liguri vale lo stesso discorso fatto per la Spal: i 22 punti in classifica e il terzultimo posto rendono ogni sfida fondamentale per la salvezza. Restando in zona retrocessione, alla stessa ora scenderà in campo anche la Sampdoria che ospiterà il Verona, distante in classifica di ben 12 punti.

A chiudere, e questa volta definitivamente, la 26^ giornata di Serie A saranno poi tre posticipi. Il primo, alle 18, vedrà di fronte Udinese e Fiorentina separate da appena due lunghezze in classifica mentre alle 20:45 i riflettori della Serie A saranno tutti puntati su Juventus-Inter. I bianconeri, complice lo stop forzato, si sono visti scavalcare in vetta da una Lazio sempre più sorprendente e un esito negativo del derby d’Italia potrebbe regalare proprio ai biancocelesti una spinta in più nella corsa scudetto. Corsa che si fa sempre più ardua, invece, per l’Inter. I punti che li separano dalla vetta sono ben 8 e una sconfitta contro i bianconeri rischierebbe di incidere la parola fine sul campionato dei neroazzurri. Infine, lunedì sera alle 18:30 sarà il Sassuolo a chiudere il programma ospitando un Brescia a caccia di punti salvezza.