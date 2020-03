Parma-Spal si gioca: calcio d’inizio alle 13.45

A un minuto dal calcio d’inizio, fissato alle 12.30, i giocatori di Parma e Spal sono rientrati negli spogliatoi. Partita rinviata alle 13.45

Parma-Spal potrebbe non giocarsi. A un minuto dal calcio d’inizio della partita, fissato per le 12.30, i giocatori delle due squadre sono rientrati negli spogliatoi perché richiamati dagli arbitri e da alcuni funzionari della Lega. al momento la gara è stata posticipata, ma si attende a breve una decisione definitiva. La partita, recupero della scorsa giornata, potrebbe anche non disputarsi.

Parma-Spal: gli aggiornamenti

Ore 13.11 Parma-Spal si gioca. Il calcio d’inizio è stato spostato alle 13.45. Parma e Spal stanno tornando in campo per il riscaldamento.

Ore 13.00 I giocatori sono ancora negli spogliatoi. Si deciderà alle 13.15. Ricordiamo che il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha questa mattina chiesto lo stop del campionato.

Ore 12.30 I giocatori mentre erano nel tunnel per entrare in campo sono stati richiamati negli spogliatoi dagli arbitri e da alcuni addetti della Lega. Partita al momento rinviata alle 13.00.