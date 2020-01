Serie A, il Milan scavalca il Torino. E il Verona ora è a meno uno - Toro.it

Risultati e classifica della 20^ giornata di Serie A 2019/2020: il Torino paga la sconfitta contro il Sassuolo. Milan vittorioso in rimonta

Si fa subito sentire la sconfitta contro il Sassuolo. Il Torino perde l’ottavo posto e nella domenica di Serie A si fa scavalcare in classifica dal Milan di Pioli, che in rimonta ha battuto alle 12.30 l’Udinese. I rossoneri hanno vinto per 3-2 in rimonta, grazie alla doppietta di Rebic e al gol di Theo Hernandez e si sono portati a 28 punti, uno in più dei granata. Che adesso sentono anche la pressione del Verona: gli uomini di Juric hanno pareggiato a Bologna con il gol di Borini nel finale raggiungendo quota 26 punti e mantenendo la decima piazza. Per il resto, 2-2 fra Brescia e Cagliari. Chiuderanno la giornata tre posticipi: Genoa-Roma, Juventus-Parma e Atalanta-Spal.

Lazio-Sampdoria 5-1

Sassuolo-Torino 2-1

Napoli-Fiorentina 0-2

Milan-Udinese 3-2

Lecce-Inter 1-1

Brescia-Cagliari 2-2

Bologna-Verona 1-1

Genoa-Roma (ore 18)

Juventus-Parma (ore 20.45)

Atalanta-Spal (20/1, ore 20.45)