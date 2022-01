L’Udinese dovrà giocare contro l’Atalanta e la Salernitana contro il Verona. Solo Cagliari-Bologna verso il rinvio

Continuano i cambi di rotta sul fronte positivi in Serie A. Ad aprire le danze il Tar del Piemonte che ha deciso di revocare la quarantena al Torino portandolo a dover scendere in campo contro la Fiorentina. Lo stesso esempio è stato seguito poi da quelli del Friuli-Venezia Giulia e della Campania, che hanno “liberato” Udinese e Salernitana in vista delle rispettive sfide contro Atalanta e Verona. Resta però una situazione di emergenza per entrambi i club: i friulani contano infatti 15 positivi di cui 12 calciatori e hanno fatto sapere che riusciranno ad ottenere il numero minimo previsto dalla Lega (13 giocatori) con i ruoli fondamentali coperti solo grazie alla Primavera.

Serie A, solo Cagliari-Bologna verso il rinvio

La Salernitana ha invece visto negativizzarsi nelle ultime ore tre giocatori, riducendo quindi il numero di positivi ad otto ed avendo a disposizione una squadra da schierare sul rettandolo verde. Come il Toro, che attende novità sulla data del match con la Fiorentina, dovrà giocare. Diversa è invece la questione Bologna, unico club che ha invece la conferma della quarantena e che vedrà rinviata la sfida con il Cagliari. Il Tar dell’Emilia Romagna ha infatti deciso di non revocarla per ora a causa della mancata terza dose da parte dell’intera rosa, con due giocatori vaccinati per la prima solo in settimana.