Torino-Crotone, arbitra Fourneau. Prima volta per lui con i granata - Toro.it

Le designazioni per la 7a giornata di Serie A vedono Torino-Crotone affidata a Fourneau, famoso per la sfida tra i rossoblù e la Juventus

La Lega Serie A ha reso note le designazioni per la 7a giornata di campionato, che vedrà il Torino impegnato in casa con il Crotone domenica 8 novembre alle ore 15.00. La sfida al Grande Torino è stata affidata a Francesco Fourneau, fischietto della sezione AIA di Roma. É la prima volta da direttore di gara con il Torino per lui, che ha però fatto il IV Uomo nel match contro il Genoa. Ha inoltre già un noto precedente alle spalle per quanto riguarda la Serie A. Si tratta di Crotone-Juventus, partita oggetto di discussione dopo le scelte dell’arbitro, che aveva concesso un rigore ai rossoblù, espulso Chiesa con un rosso diretto ed annullato un gol a Morata. Tutto ciò lo aveva fatto tornare a lavorare per la Serie B nella giornata successiva. Ora è tornato e sarà affiancato da Ranghetti e Bresmes come assistenti, con Dionisi cone IV Uomo. AL Var c’è invece Di Paolo, con Carbone come AVar. Di seguito, tutte le designazioni.

Serie A, le designazioni della 7^ giornata

SASSUOLO – UDINESE Venerdì 06/11 h. 20.45

ABBATTISTA

GALETTO – DI GIOIA

IV: MASSIMI

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

CAGLIARI – SAMPDORIA Sabato 07/11 h. 15.00

AYROLDI

PRETI – MACADDINO

IV: MARINI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LO CICERO

BENEVENTO – SPEZIA h. 18.00

AURELIANO

VALERIANI – MARCHI

IV: DI MARTINO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI VUOLO

PARMA – FIORENTINA h. 20.45

LA PENNA

PAGANESSI – LOMBARDO

IV: MAGGIONI

VAR: FABBRI

AVAR: DI IORIO

LAZIO – JUVENTUS Domenica 08/11 h.12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CECCONI

GENOA – ROMA h. 15.00

IRRATI

TOLFO – ROCCA

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: TEGONI

ATALANTA – INTER h. 15.00

DOVERI

LONGO – DEL GIOVANE

IV: GHERSINI

VAR: MARIANI

AVAR: BINDONI

TORINO – CROTONE h.15.00

FOURNEAU

RANGHETTI – BRESMES

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

BOLOGNA – NAPOLI h. 18.00

PASQUA

PERETTI – VECCHI

IV: ROS

VAR: ABISSO

AVAR: PASSERI

MILAN – H. VERONA h. 20.45

GUIDA

FIORITO – SECHI

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI