Gli ultimi 90 minuti della corsa all’ottavo posto: Monza e Bologna scenderanno in campo sapendo già i risultati di Torino e Fiorentina

Mai come quest’anno l’ottavo posto in classifica potrebbe essere importante da raggiungere: i guai giudiziari della Juventus, che rischia un’altra penalizzazione in classifica per la questione stipendi ma anche l’esclusione dalle coppe europee da parte della Uefa, potrebbero permettere all’ottava in classifica di qualificarsi alla Conference League. A novanta minuti dalla fine della stagione il Torino è davanti a Fiorentina, Monza e Bologna nella corsa per questo piazzamento, con una vittoria contro l’Inter sarebbe certa dell’ottavo posto altrimenti dovrà aspettare i risultati delle altre. Nonostante abbiano lo stesso obiettivo in classifica, infatti, Torino, Fiorentina, Monza e Bologna non giocheranno in contemporanea l’ultima giornata di campionato.

Corsa all’8° posto: il calendario

Classifica

Torino 53, Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 51

Sassuolo-Fiorentina venerdì 2 giugno 2023, ore 21.00

Torino-Inter sabato 3 giugno 2023, ore 18.30

Atalanta-Monza domenica 4 giugno 2023, ore 21.00

Lecce-Bologna domenica 4 giugno 2023, ore 21.00