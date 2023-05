Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il patteggiamento della Juventus in merito alla questione stipendi

Ulteriore aggiornamento nella telenovela che avvolge l’ambiente Juventus. Dopo la richiesta di patteggiamento di ieri sera da parte del club bianconero, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la richiesta mettendo fine alla lunga serie di processi. In questo modo è cancellata l’udienza che si sarebbe dovuta svolgere il 15 giugno, e la Juventus ha ricevuto solamente una multa di 718 mila euro, senza ulteriori penalizzazioni. Per quanto riguarda la qualificazione alle coppe, però, tutto è ancora aperto. La palla infatti adesso passa all’UEFA che, probabilmente, escluderà i bianconeri per una stagione.