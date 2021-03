I numeri confermano il calo della Juventus rispetto alle ultime stagioni: con Pirlo diminuiscono i punti ed i trofei

É di nuovo tempo di derby per il capoluogo piemontese che, al rientro dalla pausa nazionali, vedrà affrontarsi il Toro di Nicola e la squadra di Pirlo. Se la Juventus fosse un vino però, questa non sarebbe di certo l’annata migliore. I bianconeri, freschi di rivoluzione a inizio stagione, si sono trascinati fino ad oggi alcuni problemi. C’è infatti chi parla di ciclo finito; chi invece sostiene che sia l’inizio di qualcosa di promettente, che necessita semplicemente di tempo. Sta di fatto però che i numeri parlano chiaro ed indicano un calo drastico di quella che sarà la prossima avversaria del Torino.

Juve, la differenza di punti alla 28^ giornata tra Sarri e Pirlo è importante

Con in tasca una Supercoppa e nel mirino la Coppa Italia, ma fuori dalla Champions, potrebbe sembrare la solita vecchia Juve. L’insidia però si nasconde sul fronte scudetto, quello che l’ha vista primeggiare negli ultimi nove anni, ma che quest’anno sembrerebbe essere più lontano del previsto. L’ultima volta, con un Sarri circondato di critiche al comando e messo lì principalmente per il famoso “bel gioco”, erano sessantanove i punti totalizzati dopo ventotto giornate. Oggi, con una partita in meno, sono invece cinquantacinque. Una differenza di quattordici, che in caso di vittoria con il Napoli si ridurrebbe a undici ma che resta comunque ampia.

Un terzo posto che pesa ai bianconeri

Sedici vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte raccolti dai biancoenri permettono quindi a Milan (secondo a cinquantanove punti) e Inter (prima a sessantacinque) di restare favoriti per lo scudetto. E se il passo resta questo, difficile prevedere un ribaltamento delle sorti, che porterebbe ad un brusco stop dopo quasi un decennio di dominio incontrastato. Il terzo posto sta stretto a questa Juve, che st aperò faticando a risalire la china. Il Toro di Nicola dovrà perciò tentare di approfittare della stuazione per strappare i tre punti. Tornare a vincere un derby in casa dopo sei anni resta difficile ma non impossibile.