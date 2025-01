Dopo la promozione dalla serie B gli emiliani hanno alternati periodi migliori e altri meno ma la stagione rimane in linea con le aspettative

Il Parma, prossimo avversario del Torino in programma domenica alle 15, occupa attualmente la 14ª posizione in classifica con 18 punti, uno in meno dei granata. Una posizione che rispecchia in gran parte l’andamento della stagione della squadra emiliana, la quale, dopo la promozione dalla Serie B, ha alternato momenti di grande forma a periodi di difficoltà. Nonostante qualche passo falso, i gialloblù sono riusciti a conquistare vittorie di prestigio contro squadre di alto livello come Milan e Lazio, ma hanno anche attraversato fasi di gioco deludenti, senza riuscire a portare a casa i tre punti per diverse giornate consecutive. In generale, l’andamento del Parma è conforme alle attese di una squadra che sta cercando di stabilizzarsi in Serie A dopo un lungo periodo in cadetteria.

I protagonisti della stagione: Bonny, Man e Del Prato

Tra i giocatori più determinanti per il Parma finora c’è sicuramente la punta Bonny, che, pur non essendo un goleador puro, è sempre stato fondamentale per il gioco della squadra, creando spazi e assistendo i compagni in fase offensiva. Il suo contributo va oltre il numero di reti segnate, con la sua abilità nel legare il gioco e nel fare da punto di riferimento per l’attacco. Ottima anche la stagione di Dennis Man, vero uomo di qualità dei gialloblù, il giocatore simbolo della squadra. Con 4 gol e 3 assist, il rumeno è il più tecnico e creativo tra i suoi compagni, in grado di illuminare la manovra offensiva con la sua visione di gioco e le sue giocate incisive.

Del Prato, un difensore che fa la differenza

Non solo attacco per il Parma, ma anche una difesa solida grazie a Del Prato. Il difensore, che sta vivendo una delle sue stagioni migliori in carriera, ha trovato continuità e, oltre a dare stabilità al reparto difensivo, ha anche contribuito in modo sorprendente con 3 gol. Il suo apporto è stato cruciale per la squadra di Fabio Pecchia, che sta cercando di consolidarsi in Serie A e di migliorare anche sul piano difensivo. La solidità della difesa, con un Del Prato in grande forma, sarà fondamentale anche nella sfida contro il Torino.