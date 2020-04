Serie A, precedenza ai recuperi: per Torino-Parma due date possibili

Serie A, si discute sulle date del ritorno in campo. Precedenza alle partite della 25^ giornata ancora da recuperare tra cui Torino-Parma

Ci sono ancora forti dubbi sulle date di ritorno della Serie A. Nonostante la mancanza di unanimità in riferimento alla ripresa della stagione, la volontà della Lega e dell’Uefa resta ferma sulla continuazione di quanto lasciato a metà. Si sta infatti discutendo su due possibili ipotesi riguardo alle date della possibile ripresa, entrambe prevedono prima il recupero delle sfide non disputate della 25^ giornata, tra cui Torino-Parma, poi, quando tutte le squadre avranno lo stesso numero di partite giocate, la ripresa del campionato partendo dal 27° turno.

Serie A, le date ipotetiche per il ritorno del campionato

In Lega si sta parlando anche di date per il ritorno del calcio giocato: la prima è quella di mercoledì 27 maggio, con la ripresa della Serie A nel weekend successiva, ma al vaglio c’è anche l’ipotesi di far giocare le gare mancanti mercoledì 10 giugno, con la ripresa del campionato regolare poi per domenica 14 giugno. In ogni caso, la precedenza verrebbe data a Torino-Parma, Inter-Samprodia, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo, tutte sfide appartenenti alla 25^ giornata che erano state rinviate dopo i primi casi di Coronavirus in Italia. Molto dipenderà dagli sviluppi dell’emergenza sanitaria. Se la situazione non migliorerà, il ritorno del campionato potrebbe ovviamente slitterebbe, ma quel che sembra ormai certo è che la serie A 2019/2020 non è ancora finita.