Serie A, nuova assemblea per discutere del taglio agli stipendi

Convocata d’urgenza una nuova assemblea per oggi alle 12.00, per discutere sul taglio agli stipendi e sulle eventuali date di ritorno del campionato

Resta ancora aperta la discussione su un eventuale taglio agli stipendi per quanto concerne i club di Serie A. Per oggi è stata infatti convocata un’altra assemblea per trovare un accordo a riguardo, nonché per concordare sulle date del ritorno in campo. I club si riuniranno alle ore 12.00 in videoconferenza per proseguire il discorso. Dopo gli aggiornamenti di venerdì, non sembrerebbe ancora esserci un quadro chiaro della situazione, con opinioni e volontà discordanti, che impediscono l’unanimità e necessitano quindi di ulteriori confronti.

L’AIC resta contraria al taglio degli stipendi per 4 mesi

Resta intanto aperta la diatriba con l’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori, presidiata da Damiano Tommasi, disposto a parlare dell’idea di un blocco delle retribuzioni. Ciò che preme maggiormente è la volontà dei club, in difficoltà con lo stop ai campionati, di bloccare gli stipendi ai giocatori per quattro mesi. L’associazione vorrebbe invece che il taglio venga effettuato per un solo mese. I fronti restano perciò ancora discordanti e quella di oggi potrebbe essere l’occasione perfetta per trovare un punto d’incontro tra le perti, in modo da far proseguire i lavori in totale serenità.