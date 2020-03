Serie A, vincono Genoa e Samp: Toro a -2 dalla B - Toro.it

Il Genoa vince e raggiunge il Lecce: ora le due squadre sono entrambe terzultime, a soli due punti dal Torino. Successo anche per la Sampdoria

Nella giornata convulsa segnata dal ritardo di Parma-Spal e dalle dichiarazioni di Spadafora (unite a quelle di Tommasi), si sono giocati tre dei recuperi in programma. Tra questi anche le squadre in lotta per non retrocedere, sfide che interessavano da vicino anche il Toro. Ebbene non sono buone le notizie che arrivano da Marassi e sopratutto da Milano. A San Siro, infatti, il Genoa ha battuto 2-1 il Milan mentre la Samp ha battuto il Verona con lo stesso risultato. La squadra di Nicola sale a quota 25 punti e questo rende per tutti, Toro compreso, il terzultimo posto. Solo due i punti che al momento separano i granata dai rossoblù (che hanno raggiunto anche il Lecce), mentre la Sampdoria resta un punto sopra il Genoa, a 26 punti. Da considerare che rispetto al Lecce e al Genoa, però, il Toro ha una partita in meno (venticinque giocate dai granata, come dalla Samp, ventisei giocate invece da Lecce e Genoa).