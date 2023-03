A partire dal prossimo triennio la Coppa Italia potrebbe cambiare: le nuove idee riguardano una fase a gironi prima delle semifinali

La Coppa Italia è molto probabilmente una delle competizioni più brutte d’Europa. Non sono solo i tifosi a dirlo, ma anche alcuni allenatori come Mourinho, che al termine di Roma-Genoa di quest’anno, l’ha definita appunto la competizione più brutta d’Europa. Le squadre di Serie C e Serie D sono escluse, le favorite giocano sempre in casa e le prime otto iniziano la competizione agli ottavi di finale. Questi sono solo alcuni dei motivi che hanno portato la Lega Serie A, nella riunione di martedì, a pensare qualcosa di nuovo. Nel triennio 2021/2024, le offerte delle emittenti televisive per trasmettere la competizione sono state basse, quindi si studia una nuova formula per il triennio 2024/2027. Con la nuova formula si tornerebbe indietro praticamente di 50 anni.

La fase a gironi prima delle semifinali

Le semifinali sarebbero sempre con andata e ritorno, ma per accedervi bisognerà passare la fase a gironi. Le idee sono due: quattro gironi da quattro squadre (16 in totale), oppure quattro gironi da tre squadre (12 in totale). Le prime di ogni gruppo accederebbero alle semifinali. Le prime 8 squadre classificate in Serie A, saranno comunque già qualificate ai gironi. Lunedì è in calendario un’altra riunione e si discuterà anche sulla reintroduzione delle squadre di Serie C. Sullo sfondo c’è la possibilità che siano le squadre di categoria inferiore a giocare in casa, coma avviene da sempre in Inghilterra in Fa Cup, la coppa nazionale più bella del mondo.