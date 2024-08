La probabile formazione del Torino di Vanoli per la sfida contro il Cosenza, in programma domani alle ore 21.15

Il Torino si prepara al debutto stagionale in gare ufficiali in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia con il Cosenza. Gara subito da dentro o fuori per i granata di Paolo Vanoli che, in caso di passaggio del turno, affronteranno la vincente del match tra Empoli e Catanzaro. Nuovo corso dunque per i granata con una rosa simile a quella della scorsa stagione, eccetto il reparto difensivo, dove non ci sono più Buongiorno, Rodriguez e Djidji ed è stato aggiunto il difensore ex Las Palmas Samuel Coco. Gli altri due acquisti finora messi a segno dal dt Vagnati sono il portiere Alberto Paleari e l’attaccante Ché Adams.

Lo stesso undici di Lione e Metz

La formazione del Torino in vista del primo impegno stagionale è frutto anche di un mercato finora a rilento. Su tutti, mancano sicuramente rinforzi in difesa e un quinto da piazzare sull’out mancino. Per questo, il tecnico Paolo Vanoli, da Pinzolo ad oggi ,ha dovuto fare di necessità virtù, spesso inventandosi anche dei difensori. Come Vojvoda, che da esperimento della passata stagione è diventato a tutti gli effetti il braccetto di destra. A sinistr, contro il Cosenza, verrà invece impiegato Adam Masina, riscattato in estate dall’Udinese, mentre in mezzo giocherà la new entry Saul Coco, a difesa di Milinkovic-Savic. Il centrocampo a 5, novità introdotta da Vanoli, sarà composto da due esterni, Bellanova a destra e Lazaro a sinistra, mentre al centro Linetty e Ricci si scambieranno il ruolo di play basso e mezz’ala a destra in compagnia di Ilic. Davanti confermato il tandem Sanabria–Zapata. Ancora indisponibili Schuurs e Gineitis.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp. Paleari, Popa, Bayeye, Karamoh, Ilkhan, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Balcot, Pellegri. All. Vanoli

Squalificati:

Indisponibili: Gineitis, Schuurs, Vlasic, Savva