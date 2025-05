Venerdì 9 maggio il Toro Club Bruino festeggia i 17 anni con una cena a cui parteciperanno anche i tre indimenticati ex giocatori

Saranno Pasquale Bruno, Roberto Policano ed Enrico Annoni gli ospiti d’onore del Toro Club Bruino, nel corso di una cena che si terrà venerdì 9 maggio a partire dalle ore 19,30 per festeggiare i 17 anni di vita del Club. Il “Piazzale Grande Torino” in Viale dei Tigli 68 sarà la location scelta per festeggiare tre grandi calciatori del passato granata, assieme all’Associazione Emiliano Mondonico che sarà nell’occasione rappresentata dalla presidentessa Clara Mondonico – figlia dell’indimenticato tecnico – e da Fabio Milano, segretario generale dell’Associazione. Modera la serata il giornalista Andrea Pavan. Sarà inoltre aperta ai tifosi anche la sede del Club, così come l’adiacente piazzale; moltissime saranno le sorprese in programma nel corso della cena per tutti gli ospiti.