Su Grp una lunga diretta accompagnerà i tifosi: l’omaggio al Grande Torino nella giornata degli Invincibili

Doppia puntata speciale oggi di Domenica Toro: dalle ore 15 alle 18 ed in replica dalle 21 alle 24 dedicata in massima parte al Grande Torino. Oltre ai commenti e all’analisi dello scialbo pareggio del Toro contro il Venezia, le 2 puntate celebreranno gli Invincibili con immagini, racconti e aneddoti sul Grande Torino. E ovviamente il reportage delle celebrazioni a Superga, della cerimonia al Cimitero Monumentale e della marcia del popolo granata.

In primo piano 2 lunghe interviste esclusive con Franco Ossola e Susanna Egri.

Interverranno:

-vari personaggi ed ex calciatori del Toro

-Il celeberrimo giornalista Carlo Nesti

-lo storico granata Fabio Milano

-il marketing broker Daniele Casella

-lo scrittore granata Luigi Bonomi

A fianco di Alessandro Costa, le splendide Laura Massobrio e Martina Anna Vannini.

Domenica Toro” andra’ su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo