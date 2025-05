Scritto a quattro mani da Gianfelice Facchetti e Marco Bonetto, lo spettacolo sarà in scena a Nichelino al Teatro Superga

Si chiama “Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso” lo spettacolo teatrale dedicato agli Invincibili che nella serata di domenica 4 maggio andrà in scena al Teatro Superga di Nichelino. Scritto a quattro mani da Gianfelice Facchetti e dal giornalista di Tuttosport Marco Bonetto, lo spettacolo vedrà sul palco oltre all’attore e regista anche gli Slide Pistons, Raffaele Kohler (tromba), Luciano Macchia (trombone) e Francesco Moglia (banjo). Ultimi biglietti disponibili su Ticketone sul sito del teatro.

Facchetti: “Mio padre conservava una foto di Maroso”

Spiegandoci come è nata l’idea dello spettacolo, Gianfelice Facchetti ci aveva raccontato: “Io sono a Milano ma sono cresciuto a Cassano d’Adda, il paese di Valentino Mazzola, che ha sempre avuto una grande rappresentanza di tifosi del Toro. Ho anche giocato a calcio nel Cassano e la maglia era granata. Facevo il portiere e quando ero piccolo e giocavo a calcio con mio papà (l’ex bandiera dell’Inter Giacinto Facchetti) mi chiedeva se ero Jašin o Bacigalupo. Per lui erano i due maggiori portieri di riferimento. Qualche anno fa, riordinando la casa dei miei genitori, ho trovato una foto che mio padre custodiva: era di Virgilio Maroso. Anche per questi motivo ho sempre provato simpatia per il Torino e anche per questo ho voluto portarlo in scena”.

Gli ultimi biglietti disponibili per “Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso” sono disponibili sul sito Ticketone o direttamente su teatrosuperga.it.