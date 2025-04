Tre ore di diretta, dalle 15 alle 18 il programma sul Torino è condotto da Alessandro Costa

Puntata speciale quella di oggi, 27 aprile di “Domenica Toro”, in onda in diretta dalle ore 15 alle 18 su GRP televisione. Si parlerà ovviamente della vittoria sull’Udinese, ma anche e soprattutto di Napoli-Toro a poche ore dalla sfida del “Maradona”. In primo piano anche il mercato granata con i possibili acquisti e le probabili cessioni. Lo spazio Amarcord sarà dedicato al Toro scudettato del ’76.

Interverranno: Fabio Gallo, giornalista di Toro.it, media-partner di “Domenica Toro”, il marketing broker Daniel Casella, vari personaggi ed ex calciatori del Toro, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il “Sandokan” dell’Adriatico Mario Patrignani, lo storico granata Fabio Milano, l’inviata di “Domenica Toro” Laura Massobrio e il giornalista di ‘Torinoggi‘ Massimo De Marzi. A fianco di Alessandro Costa, come sempre Martina Anna Vannini oltre a Alessandra Racca.

“Domenica Toro” andrà in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.