L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti è come sempre dalle 15 alle 18 su Grp TV

Puntata speciale quella di oggi, 20 aprile, di Domenica Toro, in onda in diretta dalle ore 15 alle 18 .

Si parlerà ovviamente in diretta della sfida tra granata e friulani di domani. Ma si parlerà anche del 4 maggio, del rinnovo di Zapata e del mercato estivo del Toro. Lo spazio Amarcord sarà dedicato al Toro scudettato del ’76.

Interverranno Ivana Crocifisso direttore di Toro.it, l’ ex presidente del Toro Avv. Marengo e vari personaggi ed ex calciatori del Toro: la leggenda Giuseppe Pallavicini, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il collezionista granata Mario Calderara, il “ Sandokan” dell’Adriatico Mario Patrignani, lo storico granata Fabio Milano, il redattore di Rock Goal Fabio Zanco, la splendida Emilia Boseica, il giornalista di ‘Torinoggi’ Massimo De Marzi. A fianco di Alessandro Costa ci sarà Martina Anna Vannini. Domenica Toro andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.