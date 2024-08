Il programma condotto da Alessandro Costa si potrà seguire tutte le domeniche dalle 15 alle 18 sul canale 15 del DTT e in streaming

Con il calendario spezzatino, il Toro potrebbe scendere in campo in vari orari e giorni tra il venerdì ed il lunedì. Ma per i tifosi granata ci sarà anche un appuntamento fisso. Infatti dall’ 8 settembre parte “Domenica Toro”, dalle ore 15 alle ore 18. Programma che segna il ritorno di Alessandro Costa, lo storico conduttore di programmi sul Toro fin dal 1998.

“Domenica Toro” ha il chiaro intento di far compagnia ai tifosi granata tutte le domeniche, tutto il pomeriggio. Sia per commentare le partite già giocate, sia per anticipare quelle si giocheranno, e pure, ovviamente, per vivere insieme con i telespettatori la partita in diretta. Ma anche per analizzare tutte le vicende settimanali del mondo granata.

Alessandro Costa si avvarrà ancora dalla partnership con Toro.it e con l’Associazione ex calciatori granata, con prestigiosi ospiti: giornalisti, ex calciatori, protagonisti del mondo granata. E ovviamente ci saranno anche alcune qualche gradevolissime co-conduttrici.

“Domenica Toro” andrà in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.