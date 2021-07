Questa sera alle 20.30 nuovo appuntamento con “Europei con Grp” sul canale 13: ecco i temi e gli ospiti della trasmissione

Sarà l’Avvocato Pierluigi Marengo, ex presidente del Toro, l’ospite principale della 4.puntata di “Gli europei con Grp” in onda stasera, 5 luglio su GRP, canale 13 del digitale, dalle ore 20.30 alle 22.30 va in onda, in diretta ed in presenza. Nel rotocalco di informazione, umanità ed attualita’ calcistica curato e condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio, si parlera’ ovviamente di tutti i temi legati ad Euro 2020, con l’Italia che domani cercherà di sconfiggere la Spagna per andare in finale. Ma un occhio di riguardo alle vicende del Toro con la rivoluzione dei quadri dirigenziali, oltre che di quelli tecnici. Gli addii di Comi e Bava, l’arrivo di Bellino nel Cda e di Ludergnani come responsabile settore giovanile , il potere assoluto affidato a Vagnati. Ma anche l’arrivo di Berisha che contenderà a Milinkovic-Savic il posto da portiere, visto il sicuro addio di Sirigu.

Europei con Grp: gli ospiti della puntata

Gli altri ospiti della quarta puntata saranno: il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, insieme con gli altri giornalissti i giornalisti Giancarla Tenivella, Daniele Casella, Renato Tubere e la partecipazione di Matteo Possamai. Inoltre Roberto Monteriso intervisterà i tifosi azzurri e granata per sentire gli “umori della piazza” azzurra e granata prima di Italia-Spagna e per commentare le vicende del Toro. Dunque appuntamento stasera ore 20.30 con “Gli Europei su Grp”, ma con le vicende granata in primo piano. Per chi abita fuori Piemonte la trasmissione sarà visibile in diretta e in streaming su” www.grp.it”. I telespettatori potranno interagire in diretta, inviando i loro messaggi al numero che sarà indicato in diretta.