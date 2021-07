Questa sera torna “Europei con Grp” sul canale 13 alle ore 20.30: ecco i temi e gli ospiti della trasmissione

Per commentare la splendida cavalcata dell’Italia tornata campioNe d’Europa dopo 53 anni, sarà la bandiera granata Natalino Fossati, l’ospite principale della quinta ed ultima puntata di “Gli Europei con Grp” in onda stasera, 12 luglio su GRP, canale 13 del digitale, dalle ore 20.30 alle 22.30 va in onda, in diretta ed in presenza. Nel rotocalco di informazione, umanità ed attualita’ calcistica curato e condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio, si parlerà ovviamente di tutti i temi legati al trionfo azzurro, ma ci saraà grande spazio alle esternazione del Presidente del Toro Cairo e di Ivan Juric che nei giorni scorsi hanno spiegato perchè molti dirigenti e dirigenti sono stati “congedati”

“Europei con GRP”, tanti ospiti questa sera

Gli altri ospiti della quinta puntata saranno il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, insieme con gli altri giornalissti i giornalisti Giancarla Tenivella, Renato Tubere, e la partecipazione di Franco Carena, autore della nostra “Toro per uomini, uomini da Toro” e di Matteo Possamai, consulente sportivo. Inoltre Roberto Monteriso intervisterà i tifosi azzurri e granata per sentire gli “umori della piazza” azzurra e granata. Dunque appuntamento stasera ore 20.30 con “Gli Europei su Grp”, ma con le vicende granata in primo piano. Per chi abita fuori Piemonte la trasmissione sarà visibile in diretta e in streaming su” www.grp.it”. I telespettatori potranno interagire in diretta, inviando i loro messaggi al numero che sarà indicato in diretta.