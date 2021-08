Su Grp va in onda la seconda puntata di Orgoglio Granata: appuntamento a partire dalle ore 20.30 sul canale 13 del digitale terrestre

2 partite, 2 sconfitte, zero punti e nervi tesi in casa Toro. Col mercato che potrebbe calmare le acque, ma anche agitarle ulteriormente. Gli sfoghi ed i “gridi di allarme” di Juric saranno i temi dominanti della puntata di questa sera di “Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda, in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Tra gli ospiti della seconda puntata: Il Direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO, il Presidente del Museo del Toro ed anima della “Fondazione Filadelfia” DOMENICO BECCARIA. E gli opinionisti storici di “Orgoglio Granata” RENATO TUBERE, FABIO ZANCO e DANIELE CASELLA. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Federica Vecchiarino, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whatsapp 392-022.80.20.