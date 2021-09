Questa sera, a partire dalle ore 20.30, su Grp torna l’appuntamento con Orgoglio Granata: conduce come sempre Alessandro Costa

Dopo 2 sconfitte e dunque zero punti in classifica, basteranno di gli arrivi di Brekalo, Praet e Zima per riportare risultati e calma in casa Toro? Gli sfoghi di Juric sono terminati e Cairo avra’ perdonato al tecnico croato per la lesa maestà nei suoi confronti? Come utilizzerà Juric i tanti centrocampisti a disposizione? Quando tornerà in campo Belotti? Quale può.essere l’obiettivo stagionale del Toro? Questi i temi dominanti “Orgoglio Granata“, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda, in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Tra gli ospiti della seconda puntata ci sono Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, l’ex Presidente del Toro, l’avvocato Pierluigi Marengo e la Leggenda Granata Natalino Fossati. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Federica Vecchiarino, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-22.80.20.