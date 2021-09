Appuntamento a partire dalle ore 20.30 su Grp (canale 13 del digitale terrestre) con Alessandro Costa e la nuova puntata di Orgoglio Granata

La domenica perfetta per i tifosi del Toro: prima vittoria stagionale, 4-0 che in casa mancava da 26 anni, sorpasso sulla Juventus e la sensazione che il derby del 2 ottobre possa passare alla storia. Questi i temi dominanti “Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda, in diretta ed in presenza su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Tra gli ospiti della seconda puntata: il Direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO, la Leggenda Granata NATALINO FOSSATI, il cantautore granata ANDREA GIRAUDO, il giornalista RENATO TUBERE ed in collegamento il mitico bomber MARCO FERRANTE, 127 gol con la maglia granata. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Federica Vecchiarino, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-0228020.