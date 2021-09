Annunciata la nascita del ”Comitato di difesa del Toro“: continua la contestazione nei confronti della società e di Cairo

A distanza di poche ore dalla prima vittoria in campionato del Toro di Ivan Juric, contro la Salernitana, i tifosi granata hanno voluto continuare a manifestare ancora una volta il loro malumore nei confronti del presidente Urbano Cairo con la nascita del “Comitato di difesa del Toro”. Nel comunicato pubblicato dal Comitato di difesa del Toro, che annuncia la sua nascita, vengono elencate anche le motivazioni per le quali si richiede al presidente Cairo di mettere in vendita il Toro. Ragioni che, oltre a riguardare i risultati sul campo, toccano anche punti come le campagne acquisti, il Filadelfia mai completato, il Robaldo, il Museo del Toro e tanti altri temi. La contestazione nei confronti del presidente Cairo portata avanti da una parte della tifoseria del Toro sembra dunque non arrestarsi.

Comitato di difesa del Toro: i club che hanno aderito

Sono già 36 i Toro Club che hanno aderito al comitato: Arsura Granata, C’Mon Teste Matte, Club Fedelissimi Granata Biella, Club Fedelissimi Granata Pesaro, Fangio Club, Gruppo Bologna Granata, Gruppo Domus Granata Roma, Gruppo Maremma Granata, Gruppo Ragazzi dei Flash Mob, Gruppo Resistenti Granata 1906, Gruppo Romantici Granata, Gruppo Strina La Spezia, Taxi Granata & Friends, Toro Club Alpignano, Toro Club Alto Adige Suedtirol “Claudio Casolino”, Toro Club Aurora Granata 2003 “Francesco Bencivenga”, Toro Club Borgata Paradiso Collegno, Toro Club Bruino, Toro Club Bruxelles, Toro Club Capri, Toro Club Caraglio Amici del Fila, Toro Club Cento, Toro Club Claudio Sala Cuneo, Toro Club Como “Emiliano Mondonico”, Toro Club degli Imperiali Francavilla Fontana, Toro Club Gassino “Enrico Annoni”, Toro Club I Picciotti del Toro, Toro Club Nuovo Orgoglio Granata Pinerolo, Toro Club Parigi, Toro Club Sanremo, Toro Club Sassari Sardegna Granata, Toro Club Tre Valli Jesi, Toro Club “Valentino Mazzola” Tolentino, Toro Club Valle Scrivia, Toro Club Villarbasse, Vecchia Romagna Granata.