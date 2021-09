A partire dalle ore 20.30, nuovo appuntamento su Grp (canale 13 del digitale terrestre) con Alessandro Costa e i suoi ospiti con Orgoglio Granata

Il miglior Toro degli ultimi. Quella vista al Mapei Stadium è una squadra totalmente diversa dal “torello” visto negli ultimi 2 anni. Gioco spumeggiante, vigoria fisica, dominio tattico, e occasioni a raffica. E cosi il Toro, anzi il nuovo Toro Paradiso, balza al decimo posto ad una lunghezza dalla zona Europa, in attesa del rientro di Belotti.. Questi i temi dominanti “Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda stasera 20 settembre, in diretta ed in presenza su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Tra gli ospiti di stasera: il direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO, la Leggenda Granata NATALINO FOSSATI, il mitico leader degli “Statuto” OSKAR, il giornalista DANIELE CASELLA. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Federica Vecchiarino, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20.