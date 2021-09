Dalle ore 20.30 alle 23.30 su GRP commento live della partita con Orgoglio Granata, sul canale 13

Il Toro per confermare le proprie ambizioni europee, stasera deve stare attento a 3 ex granata: mister Paolo Zanetti, Mattia Aramu e Christian Molinaro. Loro guideranno il Venezia alla ricerca della prima vittoria casalinga, mentre il Toro di Juric vuole volare in zona Europa, nello stadio intitolato all’eroe dell’aviazione Pierluigi Penzo Penzo”

Stadio dove non è agevole approdare, perche’ essendo ubicato nell’isola veneziana di Sant’Elena, ci si arriva solo in traghetto. Ed uscirne con i 3 punti in tasca è piu difficile di quando indichi la classifica dei lagunari, ma il Toro delle ultime settimane può farcela. Per Venezia-Toro, “Orgoglio Granata , il rotocalco interamente dedicato al Toro, in onda stasera 27 settembre, in diretta ed in presenza su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.. durerà ben 3 ore. Dalle 20.30 alle 23.30 per vivere insieme con i tifosi del Toro, il pre-partita, le emozioni della gara ed un ricco post-partita, con commenti ed analisi del match.

Gli ospiti di Orgoglio Granata

Tra gli ospiti di stasera :

– La Leggenda Granata NATALINO FOSSATI

– Il Presidente del Toro club Alassio, ISABELLA BIOLETTI

– Lo scrittore CLAUDIO CALZONI, autore del libro “i Luoghi del Toro”

– I giornalisti DANIELE CASELLA e RENATO TUBERE

– altri ospiti a sorpresa.

Ed in collegamento per commentare la partita il “Sandokan dell’Adriatico” MARIO PATRIGNANI, presidente Toro Club Pesaro, e alcuni giocatori Leggenda della storia del Toro. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Federica Vecchiarino, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20