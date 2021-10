Dalle 20.30 su GRP, canale 13 del digitale terrestre, torna Orgoglio Granata con Alessandro Costa e i suoi ospiti: ecco i temi

A testa alta, anzi altissima, ma ancora una beffa contro la Juve. Per Cairo sono già 20 i derby persi, tra campionato e Coppa Italia, in 16 anni di gestione. Ma visto che in questi 16 anni sia Toro che Juve hanno militato anche n serie B, gli anni in cui si è giocato il derby, tra il 2005 ed oggi, sono stati appena 11. In ogni caso 3 partite fa, il Toro vantava 4 punti piu della Juve, mentre oggi è 3 punti sotto. E i punti persi contro Atalanta, Lazio, Venezia e Juve sembrano costringere il Toro ad un campionato nel limbo della classifica, anziche’ a ridosso della zona Europa, come si sperava dopo la vittoria col Sassuolo. E nel derby anche le mosse di Juric non hanno convinto: tante assenze è vero, ma schierare Baselli centravanti nel finale, è stata una mossa che ha suscitato molte perplessità. Questi i temi dominanti di questa sera.

“Orgoglio Granata”, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, andrà in onda stasera 4 ottobre, in diretta ed in presenza su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Tra gli ospiti di stasera :

– Il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso

– la Leggenda Granata Natalino Fossati

– l’ex Presidente del Toro, l’ Avvocato Pierluigi Marengo

– il giornalista Renato Tubere

Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Federica Vecchiarino, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20