A partire dalle ore 20.30, come sempre su GRP TV, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata

“Non credo che firmerà e non lo posso costringere”. Anche un abile affarista come Cairo, capace di grandi doti di persuasione, ha issato bandiera bianca sulla permanenza di Belotti al Toro. Il capitano, assente da 5 partite, cercherà di tornerà in campo domenica nella tana del Napoli capolista. Ma sarà una delle ultima partite del “Gallo” con la maglia del Toro al Maradona. E proprio a Napoli il Toro, dopo aver ricevuto tanti elogi ma raccolto solo 8 punti, cercherà di capire se può essere la mina vagante del campionato e magari riavvicinarsi alla zona Europa, oppure accontentarsi di un campionato nel limbo della classifica tra alti e bassi.

Orgoglio Granata: gli ospiti di stasera

Questi i temi dominanti “Orgoglio Granata”, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda stasera 11 ottobre, in diretta ed in presenza su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it. Tra gli ospiti di stasera: il Vice-Direttore di Toro.it Andrea Piva, la Leggenda Granata Natalino Fossati, l’autore di “Toro per uomini, uomini da Toro”, Franco Carena, il giornalista Renato Tubere.

Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Federica Vecchiarino, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20.