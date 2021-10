Torna sul canale 13 Orgoglio Granata, come ogni lunedì Ion onda su Grp a partire dalle 20.30: ecco temi e ospiti

8 punti in 8 partite, pochi per quanto il Toro avrebbe meritato. Anche a Napoli, cosi come contro l’Atalanta e la Juventus, la sconfitta degli Juric-boys è assolutamente immeritata. Sentiremo le opinioni su Napoli-Toro e sull’operato di Cairo, sul lavoro di Juric e sul futuro di Belotti da parte di prestigiosi intervistati in esclusiva al “Salone del Libro”: da Piero Chiambretti, a Eraldo Pecci. Da Mauro Berruto, a Giampaolo Ormezzano. Da Gianluca Di Marzio a Paolo Condò, dal Direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ad Andrea Pavan e molti altri.

Tutto questo in “Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda stasera 18 ottobre, in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it. Tra gli ospiti in studio di stasera: l’ex Presidente del Toro, Avv.Pierluigi Marengo, la Leggenda Granata Natalino FossatiI, il giornalista di Toro.it Francesco Vittonetto, il giornalista e marketing broker Daniele Casella. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Federica Vecchiarino, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20.