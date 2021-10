Orgoglio Granata torna stasera alle 20.30 su Grp

Su Grp, canale 13, torna l’appuntamento settimanale con Orgoglio Granata: temi e ospiti della serata

Andare in casa della capolista, ed espugnare la San Siro rossonero dopo 36 anni. Missione non impossibile per il Toro di Juric se dovesse giocare come venerdì contro il Genoa (disattenzioni difensive escluse). E’ infatti dal 1985, gol di Walter Schachner per il Toro di Leo Junior che arrivò secondo in campionato, che il Toro non vince a Milano, sponda rossonera. Dopo l’avvento di Berlusconi al Milan e nell’era Cairo al Toro non è più accaduto. Ma il Toro quest’anno non ha paura di nessuno. Questi i temi dominanti di “Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda stasera 25 ottobre, in diretta ed in presenza su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Tra gli ospiti di stasera :

– Il Direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO

– la Leggenda Granata NATALINO FOSSATI

-il marketing broker DANIELE CASELLA

-il giornalista RENATO TUBERE

Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e d Lucrezia Maritano ( al suo debutto ad “Orgoglio Granata”) potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whatsapp 392-022.80.20