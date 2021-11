Alle 20.30 su Grp, canale 13, nuova puntata di Orgoglio Granata: temi e ospiti della puntata di questa sera

Saranno Domenico Beccaria, presidente del museo del Toro e anima del Cda del Filadelfia, e la Leggenda Granata Natalino Fossati. due gli ospiti di “Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda stasera lunedi 1 novembre, in diretta ed in presenza, nonostante il giorno festivo, su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Ovviamente in primo piano la travolgente vittoria del Toro sulla Samp che ha riportato tanto entusiasmo tra i tifosi granata, dopo oltre 2 anni di delusioni. Ma Domenico Beccaria illustrera’ anche la situazione del Filadelia, dopo le polemiche dei giorni scorsi sul ritardato pagamento dell’affitto da parte del Torino Fc.

Tra gli altri ospiti di stasera :

il giornalista Renato Tubere

il marketing broker Daniele Casella

Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20