In libreria e su Amazon le biografie di Paolo Pulici e Claudio Sala scritte da Fabrizio Turco e Flavio Pieranni

Claudio Sala scende sulla destra e mette in mezzo, Pulici colpisce al volo in mezza rovesciata e fa gol. Quell’azione combinata, costruita dal Poeta del gol e finalizzata da Puliciclone è rimasta nell’immaginario – e nei sogni – di generazioni di tifosi di calcio. Del Toro, certo, ma anche di tutti gli esteti del pallone, a prescindere dalla fede e dalla maglia tifata.

Fabrizio Turco e Flavio Pieranni raccontano Paolo Pulici e Claudio Sala

Di certo quella combinazione Sala-Pulici è scolpita nel cuore di Flavio Pieranni e Fabrizio Turco che hanno deciso di scrivere una doppia biografia di due fra i tasselli più preziosi della leggendaria storia granata. I due volumi, pubblicati da Bradipolibri che, a dispetto del nome, è uno degli editori più frizzanti del panorama piemontese, sono in vendita in libreria, su Amazon e su tutte le piattaforme online. Vendita singola, ovviamente, come si addice a due campioni che hanno ciascuno un curriculum in grado di collocarli fra i grandissimi del calcio internazionale. Ma anche, perché no, in vendita abbinata, proprio come amavano stare sempre assieme in campo e fuori, come dimostra la lunga convivenza in via Lima, quartiere Santa Rita a Torino, a quattro passi dal “loro” stadio Comunale e dal mitico Filadelfia. Una strenna perfetta per chi vuol tuffarsi nel passato per trovare spunti e ispirazione anche in chiave futura.

“Con la maglia numero 7 – Vita e assist di Claudio Sala” e “Il Toro sono io – Vita e gol di Paolo Pulici” non raccontano soltanto i miracoli calcistici e la quotidianità di due totem granata che, insieme, hanno messo assieme 800 partite nel Toro più travolgente del dopo-Superga, a capo di quel fenomenale gruppo di amici che arrivò ad essere chiamato “Torino grande” solo per non confondersi con gli Invincibili periti a Superga. I due volumi tratteggiano un periodo storico così vicino eppure così lontano, le tensioni sociali di quegli anni che si riflettevano anche in campo. Tanto che quel Toro grande riuscì a compiere la Rivoluzione con la R maiuscola, quella realizzata nel maggio 1976 che mandò gambe all’aria anche la Juve abituata per tradizione a dominare.

“Con la maglia numero 7 – Vita e assist di Claudio Sala” 272 pagine, 18 euro

“Il Toro sono io – Vita e gol di Paolo Pulici” 412 pagine, 20 euro