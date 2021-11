Marengo e Fossati gli ospiti della puntata per commentare Spezia-Torino e ricordare Giorgio Ferrini

Saranno Pierluigi Marengo, ex Presidente del Toro e la Leggenda Granata Natalino Fossati. 2 degli ospiti di “Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda stasera lunedi 8 novembre, in diretta ed in presenza, su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it. Ovviamente in primo piano la debacle del Toro a La Spezia che annacqua l’entusiasmo dei tifosi dopo le goleade contro Genoa e Samp.

Ma grande spazio della puntata sara’ dedicato al ricordo di Giorgio Ferrini il “capitano dei capitani” scomparso esattamente 45 anni.

Lo ricorderanno gli ex compagni, i figli Amos e Cristiana con tante struggenti immagini, ricordi ed aneddoti, ed altri personaggi del mondo granata.

Tra gli altri ospiti di stasera :

le prime firme giornalistiche di Toro.it

il giornalista Renato Tubere

il marketing broker Daniele Casella

Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro , scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whatsapp 392-022.80.20