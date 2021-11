L’appuntamento con la nuova puntata di Orgoglio Granata con Alessandro Costa e i suoi ospiti è per questa sera su Grp a partire dalle ore 20.30

15 nazionali in giro per il mondo e non al Filadelfia, tra cui Belotti, che Juric qualche settimana fa pensava nemmeno potesse esser convocato da Mancini. Aspettando i rientri, e confidando che tornino quasi tutti sani (Rodriguez e Praet sono già usciti malconci dalle loro partite). Juric, prepara il tour de force con 4 partite in 2 settimane: Udinese, Roma, Empoli, Cagliari. Se ne parlerà diffusamente, come di tutti gli argomenti relativi all’attualità del Toro, in “Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro, in onda stasera lunedì 15 novembre, in diretta ed in presenza, su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Tra gli altri ospiti di stasera la Leggenda granata Natalino Fossati, il Direttore di Toro.It Ivana Crocifisso, il giornalista Renato Tubere e il marketing broker Daniele Casella. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whatsapp 392-022.80.20.