Nella puntata in onda questa sera di Orgoglio Granata, con Alessandro Costa e i suoi ospiti, verrà seguita in diretta la partita Torino-Udinese

16 giorni dopo la sconfitta di La Spezia, il Toro torna finalmente a giocare. In casa i granata hanno ottenuto 10 dei 14 punti totali, e quando non hanno vinto hanno comunque disputato partite ” garibaldine” come direbbe Cairo. E sebbene Juric abbia problemi di formazione in difesa, in attacco invece Belotti e i suoi dioscuri croati Brekalo e Pjaca vorranno fortemente tornare al gol. Per Torino-Udinese “Orgoglio Granata”, il rotocalco interamente dedicato al Toro, in onda stasera 22 novembre in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.. durerà ben 3 ore. Dalle 20.30 alle 23.30 per vivere insieme con i tifosi del Toro, il pre-partita, le emozioni della gara ed un ricco post-partita, con commenti ed analisi del match.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Tra gli ospiti di stasera: la Leggenda Granata NATALINO FOSSATI, il Presidente del Museo del Toro DOMENICO BECCARIA, il giornalista DANIELE CASELLA, l’avvocato ALEX GILARDINI e altri ospiti a sorpresa. A “Orgoglio Granata”, condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Federica Biei, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20.